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ESF Santa Terezinha é inaugurado após reforma

Thailla Torres

Publicado em 03/04/2019 às 18:21

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Há quase uma década esperando por melhorias no posto de saúde da Santa Terezinha, hoje, 03, os moradores e pacientes receberam o prefeito Odilon Ribeiro e o secretário de Estado de Saúde de MS, Geraldo Resende para a reinauguração do complexo predial que abriga os ESFs José Vória e Cláudio Fernando Stella. 

O prefeito Odilon Ribeiro explicou que para executar toda a reforma do complexo dos ESFs José Vória e Cláudio F. Stella fez uma organização financeira e planejamento, destinando R$ 300 mil reais de recursos da prefeitura exclusivamente para essa obra de ampliação, implantação de acessibilidade predial, pintura e reparos na estrutura e novas instalações hidráulicas e elétricas.

“Foi um desafio. Fizemos um planejamento financeiro e busquei também apoio do Governo do Estado para conseguirmos tocar essa obra tão importante e que há tanto tempo os moradores da Santa Terezinha esperavam. Esse é o maior posto de saúde da nossa cidade e tenho certeza que os pacientes se sentirão bem acolhidos aqui”, afirmou o prefeito Odilon.

Na oportunidade, o secretário de Saúde de MS, Geraldo Resende parabenizou ao prefeito Odilon pela gestão na saúde municipal e garantiu que irá intermediar junto ao governador e ao Ministério da Saúde mais recursos e equipamentos para melhorar os atendimentos médicos e odontológicos ofertados no município como polo da microrregião.

Além de pacientes, moradores da vila, também prestigiaram a reinauguração as equipes de saúde, a vice-prefeita Selma Suleiman; a primeira-dama Maria Eliza Ribeiro; o deputado estadual Felipe Orro; familiares do Sr. Claúdio F. Stella (in memoriam), o filho Frederico Stella e sua mãe Aparecida Stella; secretários municipais; imprensa local e os vereadores de Aquidauana: Mauro do Atlântico (presidente da Câmara), Nilson Pontim (líder do prefeito na Câmara), Valter Neves, Marcelo Garcia, Cláudio Alviço, Aguinaldo da Silva e Lenilda Damasceno.

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