Prefeito Odilon anuncia obras de drenagem para acabar com inundações na Vila São José

Aquidauana
Reunião entre o chefe do Executivo e moradores da localidade aconteceu nesta quarta-feira
O prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro se reuniu nesta quarta-feira (4) com os moradores da Vila São José, próxima à Vila Pinheiro, para verificar os serviços que precisam ser feitos no local. Os moradores sofrem com inundações das casas durante este período de chuvas. Além disso, os moradores reivindicaram ainda melhorias na iluminação pública das ruas do entorno.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS