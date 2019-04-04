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Aquidauana

Prefeito Odilon anuncia obras de drenagem para acabar com inundações na Vila São José

Reunião entre o chefe do Executivo e moradores da localidade aconteceu nesta quarta-feira

Vanessa Ricarte

Publicado em 04/04/2019 às 10:28

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 O prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro se reuniu nesta quarta-feira (4) com os moradores da Vila São José, próxima à Vila Pinheiro, para verificar os serviços que precisam ser feitos no local. Os moradores sofrem com inundações das casas durante este período de chuvas. Além disso, os moradores reivindicaram ainda melhorias na iluminação pública das ruas do entorno.

Durante a reunião, o prefeito Odilon foi acompanhado pela equipe da Secretaria Municipal de Planejamento. Eles explicaram aos moradores que há necessidade de fazer obras de drenagem das águas pluviais, além da pavimentação com lajotas.
 
De acordo com a assessoria de comunicação, na manhã de hoje (4) Odilon Ribeiro determinou ao coordenador da fábrica de lajotas do município, Mário Ravaglia, que envie as lajotas sextavadas para a Vila São José, onde serão pavimentadas as ruas  Jaime Artigas, travessas adjacentes e a rua José Rodrigues dos Anjos, que é a via principal e a que mais acumula água, causa da inundação das casas.
 
Conforme informou o secretário Municipal de Planejamento, Ronaldo Ângelo, a Prefeitura está iniciando hoje a elaboração do projeto executivo da drenagem das ruas que deverão ser pavimentadas. O Executivo Municipal já deve realizar os encaminhamentos para lançamento do processo licitatório das obras.
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