Quinta-feira com previsão de chuvas durante todo o dia em Aquidauana e região

Clima
Alerta de trovoadas fortes com pancadas de chuva à tarde e à noite
O Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia - indicou chuvas fortes de manhã â noite na região de Aquidauana. Conforme a previsão do tempo, o ceú permanece nublado ao longo do dia e pode haver tempestades com trovoadas fortes nesta quinta-feira (4).
A temperatura mínima prevista para hoje será de 23 graus e a máxima de 32 graus Celsius. A umidade relativa do ar deve variar de 35% a 85%.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS