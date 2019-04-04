Quinta-feira com previsão de chuvas durante todo o dia em Aquidauana e região

O Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia - indicou chuvas fortes de manhã â noite na região de Aquidauana. Conforme a previsão do tempo, o ceú permanece nublado ao longo do dia e pode haver tempestades com trovoadas fortes nesta quinta-feira (4).

A temperatura mínima prevista para hoje será de 23 graus e a máxima de 32 graus Celsius. A umidade relativa do ar deve variar de 35% a 85%.