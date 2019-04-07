Rapaz é socorrido pelos Bombeiros após ser agredido por seis pessoas em casa noturna

Na madrugada deste domingo (7) a Polícia Militar recebeu chamado para atender ocorrência em uma casa noturna localizada na Rua João de Almeida Castro, centro de Aquidauana. Por volta das 4 horas, um rapaz de 26 anos foi cercado e agredido por seis pessoas no local.

Conforme informações do boletim de ocorrência, os policiais perguntaram ao rapaz quem o havia agredido, mas ele disse que não conhecia os autores e que se recordava apenas que foram seis pessoas que bateram nele.

Equipe do Corpo de Bombeiros também foi acionada para socorrer o rapaz. Ele foi encaminhado ao Pronto Socorro de Aquidauana com lesões na face e na boca. O caso segue para investigação policial.