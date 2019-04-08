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Aquidauana

Homem se exibe com arma, ameaça pessoas perto de bar e é preso em Aquidauana

Ele estava com revólver 22 de origem argentina, municiado

Renan Nucci

Publicado em 08/04/2019 às 07:28

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Homem de 39 anos foi preso em flagrante por porte ilegal após se exibir com uma arma de fogo e ameaçar pessoas na tarde de ontem, nas proximidades de um bar localizado na Rua Armando Trindade, no bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana. O suspeito ainda tentou fugir pulando no quintal de residências, mas sem sucesso.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 16h30, a Polícia Militar foi acionada porque um homem estava mostrando a arma e ameaçando populares. Chegando ao local, os policiais avistaram o suspeito que, ao perceber a aproximação da viatura, fugiu em meio a residências abandonadas.

No entanto, ele foi perseguido e detido. Questionado sobre a arma, afirmou que estava com um revólver calibre 22, mas que havia o dispensado durante fuga. A PM fez buscas pela localidade e conseguiu encontrar a arma de origem argentina e carregada. Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão.

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