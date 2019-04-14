Possibilidade de pancadas de chuva neste domingo na região de Aquidauana

Clima
A previsão é de chuvas isoladas apenas no período da tarde
Neste domingo (14) a previsão do tempo indica céu nublado e parcialmente nublado de manhã em Aquidauana e região. Conforme o boletim meteorológico no Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), há possibilidade de chuvas isoladas no período da tarde, quando haverá maior concentração de nuvens no céu. Já à noite, o céu volta a ficar nublado e parcialmente nublado.
A temperatura mínima prevista para hoje será de 22 graus e a máxima de 34 graus. Umidade relativa do ar deve variar entre 50% e 95%.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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