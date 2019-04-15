Previsão de pancada de chuva isolada nesta tarde em Aquidauana e região

Aquidauana
A mínima será de 21°C e a máxima de 34°C
A semana começa com previsão de chuva em Aquidauana, Anastácio e região. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a segunda-feira deve ser de tempo parcialmente nublado a nublado, com pancada de chuva isolada à tarde.
A mínima será de 21°C e a máxima de 34°C. Apesar da chuva prevista para hoje, de terça-feira até quinta-feira o tempo será de sol entre nuvens e não deve chover. Nestes dias, a temperatura mínima chega a 23°C e a máxima a 34°C.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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