Previsão de pancada de chuva isolada nesta tarde em Aquidauana e região

A semana começa com previsão de chuva em Aquidauana, Anastácio e região. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a segunda-feira deve ser de tempo parcialmente nublado a nublado, com pancada de chuva isolada à tarde.

A mínima será de 21°C e a máxima de 34°C. Apesar da chuva prevista para hoje, de terça-feira até quinta-feira o tempo será de sol entre nuvens e não deve chover. Nestes dias, a temperatura mínima chega a 23°C e a máxima a 34°C.