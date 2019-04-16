Programa da UFMS abre três vagas de estágio remunerado em Aquidauana

Visando fortalecer a formação acadêmica, ampliar os horizontes dos estudantes e proporcionar aos discentes a vivência do funcionamento interno dos órgãos da UFMS, a universidade acaba de lançar o edital do Programa de Estágio (Pró-Estágio) 2019.

A bolsa possui valor mensal de R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais) e auxílio-transporte em pecúnia, no valor correspondente a R$ 6,00 (seis reais), por dia, efetivamente estagiado, totalizando R$652,00 (seiscentos e cinquenta e dois reais) por mês. A carga horária será de 4 horas diárias e 20 horas semanais de atividades na Unidade em que o estudante foi aprovado.

No Câmpus de Aquidauana da UFMS (CPAQ), foram abertas três vagas: Biblioteca (2) e Comunicação (1).

São atribuições da vaga de comunicação: apoio às atividades de comunicação, podendo atuar nas mídias sociais, site, redação de textos, produção de vídeos, cobertura fotográfica e registro. Para o exercício das atividades previstas, os novos estagiários passarão por treinamento conduzido pela Secom.

São atribuições da vaga na biblioteca: atendimento ao público no balcão da Biblioteca, guarda de livros, orientações e atendimento ao usuário, auxílio nas atividades de processamento técnico de materiais bibliográficos: correção da base, inserção de etiquetas nos livros, organização do acervo em desbaste na Unidade I.

Todos os candidatos deverão preencher o formulário on-line no Sistema Pró-Estágio https://proestagio.ufms.br/ e enviar até 26/04/2019. O candidato que realizar a inscrição deverá realizar uma prova on-line no dia 29 de abril.

Para quaisquer dúvidas, entre em contato com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progep), pelo número 3345-7066, ou pelo e-mail cap.progep@ufms.br.