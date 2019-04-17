Acadêmicos de biologia e estudantes do Ensino Médio realizam ação efetiva contra dengue

Acadêmicos do 1º ao 5º semestre do curso de biologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Aquidauana (CPAQ), participantes do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência estão à frente de um projeto socioeducativo sobre a dengue, visando a preservação ambiental.

Trabalho de recolhimento do lixo no Parque da Lagoa Comprida. Foto: Francis Leone

O polo de atuação dessa iniciativa, que já está na fase de conclusão, é a Escola Estadual Dóris Mendes Trindade. Na manhã desta quarta-feira (17), alunos do segundo ano do Ensino Médio participaram das atividades das 7h30 às 9 horas, recolhendo, no entorno da Lagoa Comprida, lixos, entulhos e potenciais focos de criação do mosquito transmissor da dengue.

Foto: Francis Leone

Trata-se de uma ação efetiva e que é pouco praticada pela população. De acordo com a professora Dirce Ferreira Luz, atual coordenadora Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) ligado ao Ministério da Educação (MEC) do curso de biologia do campus da UFMS de Aquidauana, a ação de prevenção é potencializada dentro das comunidades nas quais os alunos estão inseridos, seja em casa, na escola e demais locais de convivência desses jovens.

Trabalho de recolhimento do lixo no Parque da Lagoa Comprida. Foto: Francis Leone

Ações in loco - Mestre e doutora em Bioquímica Agrícola pela Universidade Federal de Viçosa, a professora Dirce coordena o projeto que faz com que os participantes coloquem em prática as lições aprendidas sobre a conscientização do combate à dengue, mediante o recolhimento do lixo, principal criadouro do mosquito.

“Dez acadêmicos dos semestres iniciais de biologia participam do projeto que deverá ser concluído na próxima semana. Hoje, juntamente com os alunos da Escola Estadual Dóris Mendes Trindade, cerca de 60 a 70 estudantes contribuíram no recolhimento do lixo espalhado ao redor do Parque da Lagoa Comprida”, explicou a docente.

Foto: Francis Leone

Com apoio de representantes do Centro de Controle de Vetores e Exército Brasileiro, os estudantes foram transportados em ônibus oferecido pela Prefeitura de Aquidauana. Em meio aos trabalhos de recolhimento do lixo, os alunos puderam perceber o quanto esses recipientes são capazes de acumular a água das chuvas, mesmo que em pequena quantidade, e ser o ponto de partida de uma epidemia da doença, se não existir essa conscientização.

Foto: Francis Leone

Atividade na Lagoa Comprida

Durante a ação, os estudantes recolheram os lixos e os ensacaram devidamente para que, posteriormente, fossem recolhidos e encaminhados ao local apropriado de descarte desses materiais. “Na verdade, a população já sabe, já tem conhecimento [de não jogar o lixo em locais de uso comum e cuidar dos focos de criação do mosquito dentro de casa], mas é preciso frisar sempre para que não volte a ocorrer uma epidemia de dengue na região”, analisou a professora Dirce Ferreira Luz.

Foto: Francis Leone

Sandra Regina Pereira Szczuk, coordenadora do Núcleo de Vigilância em Saúde da Prefeitura de Aquidauana, explica que há baixa incidência da doença no município. “No total, 40 casos foram notificados de janeiro a abril desse ano, sendo apenas três confirmados nesse período e 29 aguardando o resultado dos exames. Por isso, essas ações de conscientização são importantes, quando ainda não há risco de epidemia, diferente do que já acontece na Capital, que hoje enfrenta uma luta contra a mosquito. Prevenção e educação sempre é o melhor caminho”, esclareceu.

Por sua vez, de janeiro até o final do mês de março, A Secretaria Estadual de Saúde registrou 14.060 casos de dengue em todo Mato Grosso do Sul, acendendo o alerta para a importância da prevenção dessa doença, que está ao alcance do cidadão.