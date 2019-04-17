Casal discute em bar e homem dá facada em mulher ao lado da feira indígena

Aquidauana
Tentativa de feminicídio em bar mobiliza policiais que já identificaram o suspeito
Aconteceu agora à tarde, por volta das 13h40 (17) tentativa de feminicídio em um bar localizado na Rua Estêvão Alves Corrêa, ao lado da feira indígena de Aquidauana. Segundo testemunhas que estavam no local, um casal ingeria bebidas alcoólicas no local.
Em determinado momento, o casal começou a discutir. O companheiro desferiu um golpe de faca contra a jovem de 24 anos. A perfuração ocorreu na altura dos seios. A mulher foi socorrida pelo Resgate do Corpo de Bombeiros, com sudorese e taquicardia, mas consciente e orientada.
Informações preliminares indicam que a vítima está fora de perigo. Equipes da Polícia Militar já prendeu o suspeito, que deverá ser interrogado logo mais.
*Com informações de Francis Leone
*Matéria atualizada às 16h53 para acréscimo de informações.
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