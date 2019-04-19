Sexta-feira Santa tem tempo nublado, mas sem previsão de chuvas em Aquidauana e região

Tempo
O tempo segue abafado e a temperatura máxima pode chegar a 36 graus
Nesta Sexta-feira Santa (19) a previsão do tempo indica nuvens no céu, alternando entre claro e parcialmente nublado na região de Aquidauana. Entretanto, não há previsão de chuvas para hoje, conforme indica o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.
A temperatura mínima prevista para hoje será de 23 graus e a máxima deve chegar aos 36 graus. A umidade relativa do ar também deverá ser bem baixa: mínima de 35% podendo chegar a 80&.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS