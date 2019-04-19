Sexta-feira Santa tem tempo nublado, mas sem previsão de chuvas em Aquidauana e região

Nesta Sexta-feira Santa (19) a previsão do tempo indica nuvens no céu, alternando entre claro e parcialmente nublado na região de Aquidauana. Entretanto, não há previsão de chuvas para hoje, conforme indica o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.

A temperatura mínima prevista para hoje será de 23 graus e a máxima deve chegar aos 36 graus. A umidade relativa do ar também deverá ser bem baixa: mínima de 35% podendo chegar a 80&.