Confira as oportunidades da Casa do Trabalhador de Aquidauana de hoje

Aquidauana
A Casa do Trabalhador de Aquidauana tem diversas vagas de emprego para esta sexta-feira. Os interessados devem se dirigir à agência localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1895, bairro Alto. Informações pelo telefone (67) 3241 - 5652.
Vagas Locais(Aquidauana / Anastácio):
*Auxiliar de funerária(ter ensino médio completo/informática básica/CNH AB/ter disponibilidade de horário)
*Assentador de pisos e azulejos(ter experiência);
*Carpinteiro(ter experiência com madeiramento e cobertura);
*Mecânico de caminhão(ter experiência na área);
*Motorista(ter CNH D e experiência)
*Padeiro(saber mexer com confeitaria,pães,bolos,biscoitos,etc/ter cursos)
*Pedreiro(ter experiência com esquadrias);
*Representante comercial(ter veículo próprio e disponibilidade para viagens/ter experiência com vendas)
*Técnico de infraestrutura I (ter formação acadêmica em Técnico em telecomunicações ou Eletrotécnica/atividades desempenhadas: manutenção na área de energia AC e AD na região/ter conhecimentos básicos em motor gerador,retificadores,baterias,transformadores e climatização);
*Vidraceiro(ter experiência e referência na área).
Vagas Regionais(Rural/Outras cidades):
*Auxiliar de cozinha(solteira/ter experiência e referência/ter agilidade e rapidez/morar fora da cidade em pousada);
*Camareira(ter experiência na área/morar em pousada);
*Campeiro(ter experiência em carteira de pelo menos um ano na mesma fazenda/ter referências/não consumir bebidas alcoólicas/solteiro/ter tralha completa);
*Cozinheira(ter experiência em carteira/saber cozinhar muito bem/morar em pousada/solteira sem filhos);
*Mecânico de máquinas agrícolas(mecânico de máquina AD7B/ter experiência e referência/morar no local de trabalho),
Solidariedade ao "Cri-Cri"
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Programação em Anastácio
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS