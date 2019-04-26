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Confira as oportunidades da Casa do Trabalhador de Aquidauana de hoje

Renan Nucci

Publicado em 26/04/2019 às 08:34

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A Casa do Trabalhador de Aquidauana tem diversas vagas de emprego para esta sexta-feira. Os interessados devem se dirigir à agência localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1895, bairro Alto. Informações pelo telefone (67) 3241 - 5652.

Vagas Locais(Aquidauana / Anastácio):

*Auxiliar de funerária(ter ensino médio completo/informática básica/CNH AB/ter disponibilidade de horário)

*Assentador de pisos e azulejos(ter experiência);

*Carpinteiro(ter experiência com madeiramento e cobertura);

*Mecânico de caminhão(ter experiência na área);

*Motorista(ter CNH D e experiência)

*Padeiro(saber mexer com confeitaria,pães,bolos,biscoitos,etc/ter cursos)

*Pedreiro(ter experiência com esquadrias);

*Representante comercial(ter veículo próprio e disponibilidade para viagens/ter experiência com vendas)

*Técnico de infraestrutura I (ter formação acadêmica em Técnico em telecomunicações ou Eletrotécnica/atividades desempenhadas: manutenção na área de energia AC e AD na região/ter conhecimentos básicos em motor gerador,retificadores,baterias,transformadores e climatização);

*Vidraceiro(ter experiência e referência na área).


Vagas Regionais(Rural/Outras cidades):


*Auxiliar de cozinha(solteira/ter experiência e referência/ter agilidade e rapidez/morar fora da cidade em pousada);

*Camareira(ter experiência na área/morar em pousada);

*Campeiro(ter experiência em carteira de pelo menos um ano na mesma fazenda/ter referências/não consumir bebidas alcoólicas/solteiro/ter tralha completa);

*Cozinheira(ter experiência em carteira/saber cozinhar muito bem/morar em pousada/solteira sem filhos);

*Mecânico de máquinas agrícolas(mecânico de máquina AD7B/ter experiência e referência/morar no local de trabalho),

 

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