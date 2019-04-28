Após bebedeira, mulher dá facada em amásio para evitar que ele quebrasse TV

Final da noite deste sábado (27) a Polícia Militar foi acionada para atender ocorrência de agressão mútua (violência doméstica) no Jardim Aeroporto II, Aquidauana. Por volta das 22h30, ao chegar ao local, a equipe da PM se deparou com viatura do Samu que atendia um rapaz de 25 anos, acompanhado da mulher, de 52, até o Pronto Socorro da cidade, após relatarem que haviam se agredido depois de terem ingerido bebidas alcoólicas durante o dia.

Conforme o boletim de ocorrência, a mulher contou aos policiais que vive com o companheiro há oito anos e neste sábado, o casal se desentendeu. O rapaz passou a quebrar os móveis da casa e quando foi quebrar a televisão, a companheira não deixou, entrando em luta corporal com o amásio.

O resultado foi uma facada na perna do companheiro, na altura da virilha. A mulher só teve um arranhão no braço. Após medicados, ambos compareceram à Delegacia de Aquidauana para as medidas cabíveis. Os policiais militares não encontraram a faca utilizada para perfurar o rapaz, e a discussão continuou na DP com trocas de acusações pelas lesões sofridas.