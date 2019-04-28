Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 12:45

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana

Após colisão de trânsito, PM identifica homem com mandado de prisão em aberto

O condutor do Gol havia parado no sinal vermelho, mas foi atingido na traseira por uma Saveiro

Vanessa Ricarte

Publicado em 28/04/2019 às 08:05

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Final da tarde deste sábado (27) registrou um acidente de trânsito envolvendo dois carros na Rua Teodoro Rondon, esquina com a Manoel Antônio Paes de Barros, centro de Aquidauana. Por voltas das 16 horas, a equipe da PM foi acionada para atender o caso.

Um homem de 45 ano conduzia um Gol no sentido Anastácio – Aquidauana, quando no cruzamento, parou o carro no semáforo vermelho. Logo após, uma Saveiro, conduzida por uma mulher de 24 anos, não conseguiu frear e colidiu na traseira do Gol.

Leia Também

• Militar fica gravemente ferido em acidente na MS-339, entre Bodoquena e Miranda

• Ex-jogador do Águia Negra morre em acidente após comemorar título

• Seminário em memória às vítimas de acidente de trabalho tem ciclo de palestras

A batida resultou em danos para ambos os motoristas e a passageira do gol, uma mulher de 36 anos, também reclamou de dores na região do tórax. Conforme o registro, ao checar as documentações dos motoristas, os policiais constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra o motorista do Gol.

Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Aquidauana. Já a passageira que acompanhava o motorista preso, foi orientada a representar, se for de sua vontade, contra a condutora que bateu na traseira do veículo em que estava no momento do acidente.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Prejuízo

Mostruário com R$ 7 mil em joias desaparece de casa em Aquidauana

Saúde

Capacitação reforça cuidados com pacientes crônicos em Aquidauana

Solidariedade ao "Cri-Cri"

Lions Clube Aquidauana entrega R$ 21,3 mil para tratamento de Aparecido

Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Publicidade

Meteorologia

Quarta começa amena em Aquidauana, mas calor volta aos poucos

ÚLTIMAS

Bonito reúne equipes em capacitação sobre El Niño e saúde

Eventos climáticos

Bonito reúne equipes em capacitação sobre El Niño e saúde

Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação em Anastácio

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo