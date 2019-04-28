Após colisão de trânsito, PM identifica homem com mandado de prisão em aberto

Final da tarde deste sábado (27) registrou um acidente de trânsito envolvendo dois carros na Rua Teodoro Rondon, esquina com a Manoel Antônio Paes de Barros, centro de Aquidauana. Por voltas das 16 horas, a equipe da PM foi acionada para atender o caso.

Um homem de 45 ano conduzia um Gol no sentido Anastácio – Aquidauana, quando no cruzamento, parou o carro no semáforo vermelho. Logo após, uma Saveiro, conduzida por uma mulher de 24 anos, não conseguiu frear e colidiu na traseira do Gol.