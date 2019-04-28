Após colisão de trânsito, PM identifica homem com mandado de prisão em aberto

Aquidauana
O condutor do Gol havia parado no sinal vermelho, mas foi atingido na traseira por uma Saveiro
Final da tarde deste sábado (27) registrou um acidente de trânsito envolvendo dois carros na Rua Teodoro Rondon, esquina com a Manoel Antônio Paes de Barros, centro de Aquidauana. Por voltas das 16 horas, a equipe da PM foi acionada para atender o caso.
Um homem de 45 ano conduzia um Gol no sentido Anastácio – Aquidauana, quando no cruzamento, parou o carro no semáforo vermelho. Logo após, uma Saveiro, conduzida por uma mulher de 24 anos, não conseguiu frear e colidiu na traseira do Gol.
A batida resultou em danos para ambos os motoristas e a passageira do gol, uma mulher de 36 anos, também reclamou de dores na região do tórax. Conforme o registro, ao checar as documentações dos motoristas, os policiais constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra o motorista do Gol.
Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Aquidauana. Já a passageira que acompanhava o motorista preso, foi orientada a representar, se for de sua vontade, contra a condutora que bateu na traseira do veículo em que estava no momento do acidente.
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