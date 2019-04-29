Semana começa com tempo parcialmente nublado, sem chuva em Aquidauana e região

Tempo
A semana começa sem previsão de chuva para Aquidauana e região. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a segunda-feira será de tempo parcialmente nublado a claro, com mínima de 21°C e máxima de 32°C.
Na terça-feira o tempo fica encoberto, com muitas nuvens. Na quarta-feira, o tempo fica encoberto com chuvisco e há previsão de chuva. Nestes dias, as mínimas ficam entre 24°C e 26°C, e as máximas entre 31°C e 33°C em toda a região.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
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