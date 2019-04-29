Semana começa com tempo parcialmente nublado, sem chuva em Aquidauana e região

A semana começa sem previsão de chuva para Aquidauana e região. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a segunda-feira será de tempo parcialmente nublado a claro, com mínima de 21°C e máxima de 32°C.

Na terça-feira o tempo fica encoberto, com muitas nuvens. Na quarta-feira, o tempo fica encoberto com chuvisco e há previsão de chuva. Nestes dias, as mínimas ficam entre 24°C e 26°C, e as máximas entre 31°C e 33°C em toda a região.