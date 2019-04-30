Véspera de feriado chega com previsão de chuva para Aquidauana e região

Tempo
Para esta terça-feira, véspera de feriado do Dia do Trabalho (1° de maio), há previsão de chuva em Aquidauana e região. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será de tempo parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva.
A mínima é de 22°C e a máxima de 33°C, com umidade do ar entre 50% e 95%. Ainda conforme a previsão, para o restante da semana o tempo deve ser encoberto e de sol entre nuvens pelo menos até no próximo sábado, com mínima de 24°C e máxima de 34°C.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
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