Dia do Trabalhador com chuvas e risco de tempestades na região de Aquidauana

Clima
Pancadas de chuvas com trovoadas isoladas devem cair em toda a região Sudoeste
Neste dia 1º de maio, feriado do Dia do Trabalhador, a previsão do tempo indica clima bastante ameno ao longo do dia. Conforme aponta o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) pancadas de chuva com trovoadas isoladas devem cair de manhã à noite. O tempo permanece nublado e com muitas nuvens no céu.
A temperatura mínima prevista para hoje é de 23 graus e a máxima será de 27 graus Celsius. A umidade relativa do ar permanece alta, variando entre 75% e 95%.
O Inmet também divulgou alerta de tempestade para a região Sul e Sudoeste do Estado. entre elas Aquidauana, Anastácio, Bodoquena, Bonito, Dois Irmãos do Buriti, Guia Lopes da Laguna, Miranda, Nioaque e Terenos. O instituto ainda prevê chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 Km/h), e queda de granizo, baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.
Recomendações
O Inmet também recomenda à população em caso de tempestades que se previna de acidentes durante as chuvas. Observe as orientações a seguir:
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
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