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Clima

Dia do Trabalhador com chuvas e risco de tempestades na região de Aquidauana

Pancadas de chuvas com trovoadas isoladas devem cair em toda a região Sudoeste

Vanessa Ricarte

Publicado em 01/05/2019 às 06:16

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Neste dia 1º de maio, feriado do Dia do Trabalhador, a previsão do tempo indica clima bastante ameno ao longo do dia. Conforme aponta o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) pancadas de chuva com trovoadas isoladas devem cair de manhã à noite. O tempo permanece nublado e com muitas nuvens no céu.

A temperatura mínima prevista para hoje é de 23 graus e a máxima será de 27 graus Celsius. A umidade relativa do ar permanece alta, variando entre 75% e 95%.

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O Inmet também divulgou alerta de tempestade para a região Sul e Sudoeste do Estado. entre elas Aquidauana, Anastácio, Bodoquena, Bonito, Dois Irmãos do Buriti, Guia Lopes da Laguna, Miranda, Nioaque e Terenos. O instituto ainda prevê chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 Km/h), e queda de granizo, baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Recomendações

O Inmet também recomenda à população em caso de tempestades que se previna de acidentes durante as chuvas. Observe as orientações a seguir:

  • Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).
  • Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

 

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