Dia do Trabalhador com chuvas e risco de tempestades na região de Aquidauana

Neste dia 1º de maio, feriado do Dia do Trabalhador, a previsão do tempo indica clima bastante ameno ao longo do dia. Conforme aponta o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) pancadas de chuva com trovoadas isoladas devem cair de manhã à noite. O tempo permanece nublado e com muitas nuvens no céu.

A temperatura mínima prevista para hoje é de 23 graus e a máxima será de 27 graus Celsius. A umidade relativa do ar permanece alta, variando entre 75% e 95%.