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Curso da UEMS de Zootecnia celebra 25 anos com diversas atividades aos acadêmicos

Jubileu de Prata marca meio século de formação de profissionais que atuam no agronegócio

Vanessa Ricarte

Publicado em 02/05/2019 às 15:41

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Este mês de maio é especial para o curso de Zootecnia da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) que completa, junto com a história da própria instituição, 25 anos de existência. Maio também marca o dia Nacional do Zootecnista, dia 13, na próxima segunda-feira.

A coordenação do curso e uma comissão de professores e alunos estão preparando uma semana de comemoração. Para tanto, renomados profissionais da área estarão presentes em diferentes momentos, seja para palestras, minicursos, dentre outras solenidades.

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Na segunda-feira (13), Dia Nacional do Zootecnista, autoridades, corpo docente e acadêmicos participam da solenidade de abertura, seguida de um café da manhã, na quadra da UEMS/Aquidauana. Ainda no dia 13 a comunidade poderá saborear um almoço pantaneiro, feito especialmente pela comitiva “JL Transporte Bruto”, a noite será celebrado os 25 anos da Zootecnia com um requintado jantar dançante.

Ainda no Dia Nacional do Zootecnista (13), no período vespertino, a comemoração continua com o concurso de fotos e show de talentos. Já na terça e quarta-feira (14 e 15) será marcada pelo Encontro Científico da Zootecnia UEMS – ECZ, quando serão ministradas palestras e apresentação de resumos de Pesquisas Regionais.

Minicursos acontecerão na quarta-feira (16) e quinta-feira (17) e finalizando a semana de comemorações, no sábado (18) acontece o tradicional churrasco da Zootecnia.

“Uma semana que muito nos honra, com muita alegria e orgulho preparamos com carinho e muito cuidado cada dia, para que não só nossos acadêmicos, mas os egressos, colegas de trabalho, aqui formados sintam-se homenageados, afinal cada um dos que por aqui passaram contribuiu para que chegássemos ao Jubileu de Prata”, destacou a coordenadora do curso de graduação em Zootecnia, Prof. Drª. Fabiana de Melo Sterza.

Ainda em meio às comemorações do Jubileu de Prata, o curso de Zootecnia da UEMS Aquidauana marca presença no primeiro dia (28/05) da Campo Grande Expo, única feira agro temática do Brasil, quando Professores/Doutores do curso ministrarão palestras e minicursos.

“Parabenizo a todo corpo docente pela organização e em especial aos acadêmicos e Zootecnistas que por aqui passaram, deixando cada um, ao seu modo, um marco na história da UEMS, bem como do curso que ora celebra seu Jubileu de Prata. Que os acadêmicos que aqui estão saibam aproveitar esta oportunidade de estar em uma Instituição Pública, cursando um curso de qualidade, com professores realmente capacitados e que possam deixar sua melhor marca. Parabéns a todos os zootecnistas!”, cumprimentou o Gerente da UEMS/Aquidauana Prof.Dr. Elói Panachuki.

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