Previsão aponta para chuvas e trovoadas nesta sexta-feira em Aquidauana

Tempo
A sexta-feira deve ser chuvosa em Aquidauana e região. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de dia nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, por vezes fortes, em pontos isolados. A mínima será de 21°C e a máxima de 28°C.
Para o sábado, no entanto, não há previsão de chuva e o dia deve seguir com tempo encoberto. O tempo deve permanecer estável desta forma pelo menos até na terça-feira da semana que vem, com as temperaturas oscilando entre 22°C e 34°C neste período.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS