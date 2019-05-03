Previsão aponta para chuvas e trovoadas nesta sexta-feira em Aquidauana

A sexta-feira deve ser chuvosa em Aquidauana e região. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de dia nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, por vezes fortes, em pontos isolados. A mínima será de 21°C e a máxima de 28°C.

Para o sábado, no entanto, não há previsão de chuva e o dia deve seguir com tempo encoberto. O tempo deve permanecer estável desta forma pelo menos até na terça-feira da semana que vem, com as temperaturas oscilando entre 22°C e 34°C neste período.