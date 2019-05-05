Domingo com previsão de chuva para Aquidauana e região

Tempo
Domingo chega com previsão de chuva para Aquidauana e região. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de tempo parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuvas isoladas. A mínima é de 23°C e a máxima de 34°C.
Para a segunda-feira, o tempo será encoberto e com sol entre nuvens, devendo se manter estável, sem possibilidades de chuva, pelo menos até na próxima quinta-feira. Neste período, a temperatura mínima fica na casa dos 26°C e a máxima chega aos 36°C.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
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