Domingo com previsão de chuva para Aquidauana e região

Domingo chega com previsão de chuva para Aquidauana e região. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de tempo parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuvas isoladas. A mínima é de 23°C e a máxima de 34°C.

Para a segunda-feira, o tempo será encoberto e com sol entre nuvens, devendo se manter estável, sem possibilidades de chuva, pelo menos até na próxima quinta-feira. Neste período, a temperatura mínima fica na casa dos 26°C e a máxima chega aos 36°C.