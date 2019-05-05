Federação divulga tabela do Estadual Sub-19 sem o Aquidauanense

Foi realizado o Conselho Arbitral do Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-19 de futebol. Sete equipes irão participar da competição. Comercial, União/ABC, Serc, Operário, Operário-DD, Corumbaense e Cena. As grandes ausências são Aquidauanense e Sete de Setembro que foram campeão e vice em 2018.

Assim como no ano passado, o formato foi mantido e será em pontos corridos mas com turno único. Campeão e vice irão para Copa São Paulo 2020 e o campeão para a Copa do Brasil Sub-20 de 2020. A competição será entre 8 de junho e 21 de julho. A 1ª rodada terá Corumbaense x Comercial, União x Operário e Cena x Operário-DD.

O clássico comerário está marcado para o dia 30 de junho no Olho do Furacão. A última rodada marcará o duelo entre Operário x Corumbaense.