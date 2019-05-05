Prefeitura de Aquidauana e parceiros preparam Campanha do Agasalho 2019

Na tarde de sexta-feira (03), na Prefeitura Municipal de Aquidauana aconteceu uma importante reunião para alinhamento e organização da Campanha do Agasalho 2019 "Aqueça um Coração".

Este é o terceiro ano em que a Prefeitura de Aquidauana realiza a campanha do agasalho e, para essa edição, o prefeito Odilon Ribeiro e a primeira-dama Maria Eliza novamente conclamam as instituições públicas parceiras, imprensa, comércios, Poder Judiciário e associações para somar forças na arrecadação e distribuição dos agasalhos e cobertores.

A campanha do agasalho é promovida pela prefeitura, sob coordenação da Secretaria Municipal de Assistência Social e apoio das demais secretarias, terá atividades públicas de arrecadação de agasalhos e cobertores, mobilização da comunidade, igrejas, escolas, comércios e instituições para as doações e o "Dia do Agasalho", que acontecerá na segunda quinzena deste mês.

Já confirmaram na reunião a participação e apoio à campanha do agasalho: Rotary Club, IFMS, Ministério Público (presente Dr. José Maurício Albuquerque), Associação Comercial e Empresarial de Aquidauana/ACEA, Polícia Civil (presente Wilkson Vasco), Associação ABIMC, UFMS/CPAq, Rádio FM Pantanal 87.9, PetAgro/UEMS, 9°BECmb, 7° Batalhão da Polícia Militar, Site Portal de Aquidauana, Conselho de Pastores de Aquidauana, Câmara Municipal de Aquidauana (presente o presidente Mauro Luiz Batista), 1° Subgrupamento do Corpo de Bombeiros de Aquidauana, Paróquia Imaculada Conceição, Banco do Brasil e Fórum da Comarca de Aquidauana (presente o Juiz Dr. Juliano Baungart).