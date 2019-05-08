PM prende traficante vendendo ‘paradinhas’ de pasta base no Bairro Alto

Nesta terça-feira (7) por volta das 22h40, a Força Tática da PM fazia rondas pela Vila Paraíso quando avistou um homem de 47 anos em atitude suspeita na Pandiá Calógeras, Bairro Alto. Os policiais realizaram a revista pessoal e encontraram 10 ‘paradinhas’ de pasta base de cocaína.

De acordo com o boletim de ocorrência, o acusado confessou que vendia os entorpecentes a 10 reais cada. A droga teria sido repassada a ele com apelido de “Negão” e fazia a entrega no ponto de droga conduzindo uma Honda Broz preta.

O traficante ainda relatou que já tinha vendido 6 paradinhas, havia parado em um bar para tomar uma cerveja e que estava indo fazer outra entrega na rodoviária. Preso em flagrante por tráfico de drogas, o homem foi conduzido à DP e deverá responder pelo crime.