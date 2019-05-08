Quarta com tempo nublado e previsão de chuvas à noite em Aquidauana e região

Nesta quarta-feira (8) o céu deve ficar nublado e parcialmente nublado pela manhã e à tarde. O aumento de nuvens carregadas indicam que há possibilidade de chuvas à noite na região de Aquidauana, conforme aponta o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A temperatura mínima prevista para hoje é de 24 graus Celsius e a máxima de 35 graus Celsius. A umidade relativa do ar deve variar entre 50% e 75%.