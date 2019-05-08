Quarta com tempo nublado e previsão de chuvas à noite em Aquidauana e região

Clima
A temperatura máxima chega a 35 graus
Nesta quarta-feira (8) o céu deve ficar nublado e parcialmente nublado pela manhã e à tarde. O aumento de nuvens carregadas indicam que há possibilidade de chuvas à noite na região de Aquidauana, conforme aponta o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).
A temperatura mínima prevista para hoje é de 24 graus Celsius e a máxima de 35 graus Celsius. A umidade relativa do ar deve variar entre 50% e 75%.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
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