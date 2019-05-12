Domingo com previsão de chuva isolada à tarde em Aquidauana e região

Tempo
A mínima será de 17°C e a máxima de 23°C
Pode chover neste domingo em Aquidauana, Anastácio e região. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de dia parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A mínima será de 17°C e a máxima de 23°C.
Na segunda-feira, o dia deve ser de tempo encoberto, sem previsão de chuva. De terça-feira até quinta-feira, o tempo se mantém estável com sol entre nuvens. Nestes dias, as temperaturas diminuem e as mínimas podem chegar a 12°C e a máxima a 30C°.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
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