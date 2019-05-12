Domingo com previsão de chuva isolada à tarde em Aquidauana e região

Pode chover neste domingo em Aquidauana, Anastácio e região. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de dia parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A mínima será de 17°C e a máxima de 23°C.

Na segunda-feira, o dia deve ser de tempo encoberto, sem previsão de chuva. De terça-feira até quinta-feira, o tempo se mantém estável com sol entre nuvens. Nestes dias, as temperaturas diminuem e as mínimas podem chegar a 12°C e a máxima a 30C°.