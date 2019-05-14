Inmet alerta para risco de chuvas intensas e queda de temperatura em Aquidauana e região

Região
Terça-feira será de tempo parcialmente nublado a nublado, com chuvas isoladas
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de declínio de temperaturas e risco de chuvas intensas para Aquidauana, Anastácio e municípios da região. Segundo a previsão, a terça-feira será de tempo parcialmente nublado a nublado, com chuvas isoladas no período da tarde. A mínima será de 15°C e a máxima de 27°C.
Ainda de acordo com o Inmet, as temperaturas podem cair de mais 3°C a 5°C. Há risco de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 Km/h). No entanto, é baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
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