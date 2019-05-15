De acordo com boletim, sensação térmica chega a 7ºC em MS

A frente fria chegou a Mato Grosso do Sul na segunda-feira (13), mas derrubou as temperaturas mesmo nesta quarta. Em Aquidauana, a mínima foi de 15ºC, mas em Sidrolândia, na região central de Mato Grosso do Sul, a sensação de frio foi de 7ºC e os termômetros marcaram 11,2ºC. Já em Ponta Porã, no sul do Estado, a mínima foi de 11,3ºC.

Em Corumbá, no oeste, fez 15,9ºC e a sensação chegou a 13ºC. No leste, em Três Lagoas, a mínima foi de 14,6ºC.

Previsão do tempo - Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), em Bonito, Jardim, Dourados, Amambai, Ponta Porã, Caarapó e Naviraí, o dia também será de céu com bastantes nuvens. A máxima não passará dos 19°C.

Corumbá, Miranda, Aquidauana e Porto Murtinho, terão mínima de 15°C e máxima de 22°C. Paranaíba, Cassilândia, Santa Rita do Pardo e Três Lagoas, 16°C e 25°C. Rio Negro, Rochedo, Sidrolândia e Corguinho, 17°C e 26°C.