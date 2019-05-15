Programa Mais Médicos oferece cinco vagas para Aquidauana e região

O programa Mais Médicos do Governo Federal está com 35 vagas para Mato Grosso do Sul, dentre as quais três delas são para Aquidauana, uma para Miranda e mais uma para Jardim, conforme edital publicado no Diário Oficial da União.

No âmbito do SUS, os médicos devem começar a atuar na Atenção Primária desses municípios a partir de junho.Esta nova etapa corresponde ao 18º Ciclo do programa, que, nesta primeira fase, vai priorizar a participação de médicos formados e habilitados, com registro em qualquer Conselho Regional de Medicina do Brasil.

Além disso, para garantir imparcialidade na escolha dos médicos com CRM Brasil, o Ministério da Saúde estabeleceu critérios de classificação, como títulos de Especialista e/ou Residência Médica em Medicina da Família e Comunidade. A medida visa também garantir profissionais qualificados, preferencialmente com perfil de atendimento para a Atenção Primária.

Caso haja vagas remanescentes dessa 1ª etapa, as oportunidades serão estendidas, em um segundo chamamento público, aos profissionais brasileiros formados em outros países e que já tenham habilitação para o exercício da Medicina no exterior. Outra novidade deste edital é que toda a documentação desses médicos deverá ser enviada ao Ministério da Saúde, pela internet, já no ato de inscrição.

Essa mudança garante que apenas profissionais já habilitados participem do chamamento público, o que contribuirá para otimizar tempo e recurso.

Além dos municípios da região Norte, também serão beneficiados: Bela Vista (1), Brasilândia (1), Caarapó (2), Chapadão do Sul (1), Corumbá (3), Costa Rica (1), Coxim (2), , Laguna Carapã (1), Ponta Porã (2), Porto Murtinho (1), Rio Negro (1), Rio Verde de Mato Grosso (1), Selvíria (2), Aparecida do Taboado (1)Naviraí (5), Nova Alvorada do Sul (1), Paraíso das Águas (1), Rio Brilhante (2) e Sidrolândia (1).

INSCRIÇÕES

Os profissionais com CRM Brasil interessados em aderir ao programa Mais Médicos terão entre os dias 27 e 29 de maio para fazer a inscrição, que será realizada, exclusivamente pela internet, através do Sistema de Gerenciamento de Programas (SGP), no site do programa: http://maismedicos.gov.br.

No mesmo endereço eletrônico, os gestores municipais irão acessar o SGP, a fim de renovarem ou aderirem às vagas. Depois dessa etapa, deverão fazer a confirmação. Nesse momento terão conhecimento do número de vagas destinadas aos municípios que vão receber os profissionais do Mais Médicos.

Para mais detalhes*, acesse aqui o EDITAL Nº 10/2019 (adesão e/ou renovação de municípios) e aqui o EDITAL Nº 11/2019 (adesão de médicos)