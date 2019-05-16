Quinta-feira de sol entre nuvens, sem previsão de chuva em Aquidauana

Tempo
Não há previsão de chuva para esta quinta-feira em Aquidauana e região. De acordo com o portal Clima Tempo, o dia será de sol entre nuvens, com mínima de 14°C e máxima de 26°C, e com umidade relativa do ar entre 44% e 91%.
Para a sexta-feira, as temperaturas sobem um pouco e oscilam entre 15°C e 28°C. Ainda segundo do Clima Tempo, o tempo se mantém estável pelo menos até no sábado na região. No domingo estão previstas chuvas e trovoadas isoladas.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
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