Quinta-feira de sol entre nuvens, sem previsão de chuva em Aquidauana

Não há previsão de chuva para esta quinta-feira em Aquidauana e região. De acordo com o portal Clima Tempo, o dia será de sol entre nuvens, com mínima de 14°C e máxima de 26°C, e com umidade relativa do ar entre 44% e 91%.

Para a sexta-feira, as temperaturas sobem um pouco e oscilam entre 15°C e 28°C. Ainda segundo do Clima Tempo, o tempo se mantém estável pelo menos até no sábado na região. No domingo estão previstas chuvas e trovoadas isoladas.