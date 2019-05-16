UFMS abre processo seletivo para preencher 73 vagas de estágio

Estudantes dos cursos de graduação da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) já podem se inscrever, a partir de hoje (15), no programa de estágio da instituição. São oferecidas 73 novas vagas, mais formação de cadastro de reserva, em unidades da Cidade Universitária e nos câmpus.

Os estudantes interessados em participar do Pró-Estágio devem se inscrever no Sistema do programa até as 17h do dia 24 de maio. É preciso preencher o formulário on-line e selecionar a vaga de interesse. O acesso ao sistema deve ocorrer por meio do passaporte acadêmico.

No dia 28 de maio, os inscritos devem realizar uma prova on-line. A avaliação ficará disponível no site entre as 7h e as 17h. A prova consiste em 20 questões de língua portuguesa, que devem ser respondidas em uma hora.

O valor mensal da bolsa é de R$ 520,00, mais auxílio-auxílio transporte de R$ 6,00 por dia, totalizando R$ 652,00. A carga horária é de 4 horas diárias, totalizando 20 horas semanais e as atividades têm início em junho.

Para participar, o acadêmico tem que estar matriculado a partir do segundo ano do curso e não estar cursando o último ano, possuir currículo cadastrado na Plataforma Lattes do CNPq, ter disponibilidade de tempo para atender às atividades programadas pela unidade, não estar vinculado a outro programa da UFMS (exceto os auxílios estudantis) e não responder a processo administrativo disciplinar.

Mais informações ou dúvidas sobre o Pró-Estágio podem ser obtidas pelo e-mail cap.progep@ufms.br. A distribuição das vagas nas unidades, bem como os cursos e os períodos de atuação podem ser conferidas no edital, através deste link.