Sábado terá céu aberto em Aquidauana e máxima de 27°C, prevê Inmet

Clima
Aquidauana promete ter um sábado (18) de céu entre parcialmente nublado e claro, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). O alerta fica apenas para o nordeste do Estado, onde podem ocorrer chuvas e trovoadas isoladas.
Hoje, segundo a previsão, a mínima é 16°C e a máxima por de chegar ao 27°C.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
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