Sábado terá céu aberto em Aquidauana e máxima de 27°C, prevê Inmet

Aquidauana promete ter um sábado (18) de céu entre parcialmente nublado e claro, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). O alerta fica apenas para o nordeste do Estado, onde podem ocorrer chuvas e trovoadas isoladas.

Hoje, segundo a previsão, a mínima é 16°C e a máxima por de chegar ao 27°C.