Luto: Morre em Aquidauana DJ Leonardo Artiga dos Reis, filho da professora Vera

Morreu em Aquidauana, o DJ Leonardo Artiga dos Reis, vítima de uma embolia pulmonar, aos 40 anos. Filho da professora Vera Maria Artigas e Leonardo Figueiredo dos Reis (em memória), ele está sendo velado na capela da Pax.

Segundo familiares, o falecimento foi registrado às 22 horas de ontem, e a previsão é de que o sepultamento ocorra às 16 horas desta segunda-feira, no cemitério municipal de Aquidauana.