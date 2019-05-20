Luto: Morre em Aquidauana DJ Leonardo Artiga dos Reis, filho da professora Vera

Aquidauana
O falecimento foi registrado às 22 horas de ontem
Morreu em Aquidauana, o DJ Leonardo Artiga dos Reis, vítima de uma embolia pulmonar, aos 40 anos. Filho da professora Vera Maria Artigas e Leonardo Figueiredo dos Reis (em memória), ele está sendo velado na capela da Pax.
Segundo familiares, o falecimento foi registrado às 22 horas de ontem, e a previsão é de que o sepultamento ocorra às 16 horas desta segunda-feira, no cemitério municipal de Aquidauana.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS