Prorrogadas inscrições para cursos com 60 vagas em Aquidauana

Educação
O prazo de inscrições no processo seletivo para ingresso em cursos técnicos subsequentes a distância do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) foi prorrogado até domingo, 26. O único requisito é ter o ensino médio completo.
São oferecidas 620 vagas para os cursos técnicos em Administração, Edificações e Manutenção e Suporte em Informática nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Camapuã, Corumbá, Itaporã, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Pedro Gomes e Ponta Porã.
Metade das vagas ofertadas é reservada aos candidatos que cursaram todo o ensino médio na rede pública. Desse total, há cotas aos que comprovarem renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, aos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas, e a pessoas com deficiência.
As inscrições devem ser feitas na Página do Candidato da Central de Seleção do IFMS, onde estão publicados todos os editais do processo seletivo.
Seleção - Será feita por meio de sorteio eletrônico no dia 7 de junho, na reitoria do IFMS, em Campo Grande.
A previsão é que o resultado do sorteio seja divulgado no dia 10 de junho. A divulgação da primeira chamada está prevista para o dia 14 do mesmo mês.
O processo seletivo é coordenado pelo Centro de Referência em Tecnologias Educacionais e Educação a Distância (Cread).
Técnico Subsequente - Os cursos são gratuitos e têm duração de um ano e meio (Manutenção e Suporte em Informática) e dois anos (Administração e Edificações).
As atividades são orientadas por tutores em ambiente virtual de ensino e aprendizagem, com encontros presenciais semanais.
O início das aulas está previsto para 28 de junho.
Vagas ofertadas
|Local
|Curso
|Vagas
|Aquidauana
|Administração
|30
|Manutenção e Suporte em Informática
|30
|Campo Grande
|Administração
|40
|Manutenção e Suporte em Informática
|40
|Camapuã
|Administração
|40
|Manutenção e Suporte em Informática
|40
|Corumbá
|Administração
|40
|Manutenção e Suporte em Informática
|40
|Itaporã
|Administração
|40
|Jardim
|Administração
|40
|Edificações
|20
|Manutenção e Suporte em Informática
|20
|Naviraí
|Administração
|40
|Nova Andradina
|Administração
|40
|Pedro Gomes
|Administração
|40
|Ponta Porã
|Administração
|40
|Manutenção e Suporte em Informática
|40
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