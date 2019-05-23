Carteira de trabalho volta a ser emitida em Aquidauana

Novo serviço
O serviço de emissão de carteira de trabalho agora está funcionando normalmente na cidade
A partir de hoje (23), os aquidauanenses têm espaço garantido para emitir a Carteira de Trabalho. Nesta manhã, aconteceu o lançamento do serviço de emissão das carteiras aos moradores aquidauanenses.
O serviço de emissão de carteira de trabalho agora está funcionando normalmente na cidade, por conta de um Acordo de Cooperação Técnica proposto pelo prefeito Odilon Ribeiro à Superintendência Regional do Trabalho, para que a Prefeitura de Aquidauana pudesse ofertar esse serviço na Casa do Trabalhador.
Os vereadores de Aquidauana, Mauro Luiz Batista (presidente do legislativo), Aguinaldo da Silva, Cláudio Alviço, Sebastiãozinho do Taboco e Lenilda Damasceno acompanharam a retomada dos serviços e a entrega das primeiras carteiras de trabalho digitais já emitidas em Aquidauana aos três jovens aquidauanenses: Maiquele Mendes Gaioso, 18 anos; Dayene Tardivo, 18 anos; e Rafael Velasco Franco, 17 anos.
“Fiz o acordo entre a prefeitura com a superintendência regional, investimos cerca de R$ 10 mil reais para equipar devidamente uma sala na Casa do Trabalhador e agora está tudo funcionando. Mais um problema de falta de atendimento chega ao fim, pois a prefeitura de Aquidauana abraça a causa e assume esse serviço com responsabilidade”, afirmou o prefeito Odilon Ribeiro.
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