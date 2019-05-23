Parceria com o Exército garante limpeza no Parque da Lagoa Comprida

O Parque Ecológico da Lagoa Comprida vem recebendo uma atenção especial do prefeito Odilon Ribeiro, os investimentos que estão sendo feitos pela atual Administração Municipal na recuperação, limpeza e manutenção do parque, fizeram com que a população voltasse à frequentar a Lagoa Comprida, tornando ali um dos locais favoritos das famílias aquidauanenses.

Nesta época do ano, a quantidade de plantas aquáticas aumentam, dando um aspecto ruim ao local. Sendo assim, o prefeito Odilon pediu ao Tenente Coronel Alexandre Costa, comandante do 9º Batalhão Carlos Camisão, um apoio dos militares do exército para a limpeza das margens da lagoa e da lâmina d'água.

O 9º BECmb prontamente atendeu ao pedido e como podem conferir nas fotos, o serviço está sendo executado com cuidado e zelo pela lagoa.

Segundo o prefeito Odilon Ribeiro, o parque é um presente da natureza para o aquidauanense e precisa receber sempre uma atenção especial por parte do Poder Público e das pessoas que frequentam o local. "Em nome da população da minha cidade, gostaria de agradecer o comandante Alexandre Costa pela parceria do exército na limpeza da Lagoa Comprida. Pedimos também que cada morador que frequenta o parque, nos ajude a mantê-lo limpo", destacou o prefeito.