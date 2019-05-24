Recadastramento biométrico de eleitores da zona rural será feito de manhã em Aquidauana

Aquidauana
O Cartório Eleitoral de Aquidauana realiza o recadastramento biométrico de eleitores. Ontem, o juiz eleitoral Giuliano Máximo Martins e autoridades participaram de reunião, oportunidade em que o magistrado falou da dificuldade em atender a população dos distritos, aldeias e fazendas da região.
Os vereadores então se dispuseram a auxiliar os eleitores, fazendo agendamentos e providenciado o transporte até o cartório, para que seja possível a regularização. Com isso, as autoridades entraram em acordo e decidiram que os moradores da zona rural serão atendidos exclusivamente nas manhãs.
À tarde, os atendimentos serão voltados para eleitores da zona urbana. No município, os atendimentos são realizados somente por agendamento, disponível no site do TRE-MS. Após agendar, o eleitor deve comparecer na data e hora marcadas, portando um documento oficial de identificação com foto e comprovante de residência atualizado.
Homens maiores de 18 anos, que irão tirar o título pela primeira vez, também devem levar o comprovante de quitação militar. O cartório fica na R. Nilza Ferraz Ribeiro, 400 - Vila Cidade Nova, Aquidauana. Telefone: (67) 3241-2671.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS