Recadastramento biométrico de eleitores da zona rural será feito de manhã em Aquidauana

O Cartório Eleitoral de Aquidauana realiza o recadastramento biométrico de eleitores. Ontem, o juiz eleitoral Giuliano Máximo Martins e autoridades participaram de reunião, oportunidade em que o magistrado falou da dificuldade em atender a população dos distritos, aldeias e fazendas da região.

Os vereadores então se dispuseram a auxiliar os eleitores, fazendo agendamentos e providenciado o transporte até o cartório, para que seja possível a regularização. Com isso, as autoridades entraram em acordo e decidiram que os moradores da zona rural serão atendidos exclusivamente nas manhãs.

À tarde, os atendimentos serão voltados para eleitores da zona urbana. No município, os atendimentos são realizados somente por agendamento, disponível no site do TRE-MS. Após agendar, o eleitor deve comparecer na data e hora marcadas, portando um documento oficial de identificação com foto e comprovante de residência atualizado.

Homens maiores de 18 anos, que irão tirar o título pela primeira vez, também devem levar o comprovante de quitação militar. O cartório fica na R. Nilza Ferraz Ribeiro, 400 - Vila Cidade Nova, Aquidauana. Telefone: (67) 3241-2671.