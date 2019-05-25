Junho começa com a 1ª Caminhada Contra o Femicídio em Aquidauana

No dia 1º de junho será realizada, em Aquidauana, a 1ª Caminhada Contra o Feminicídio. O foco é sensibilizar a população sobre a violência sofrida por mulheres e número de mortes que ocorrem diariamente. O objetivo é evitar o silêncio e fazer com que as pessoas denunciem.

Feminicídio é crime e é considerado o assassinato de uma mulher pela simples condição de ser mulher. Em muitos casos, as motivações são o ódio, o desprezo, o sentimento de perda do controle e da propriedade sobre as mulheres.

Mato Grosso do Sul tem a 6ª maior taxa de feminicídio no Brasil. De 2015 a 2016, 80 mulheres foram assassinadas no Estado. De janeiro a maio deste ano, já ocorreram 16 casos de feminicídio.

Mato Grosso do Sul agora tem o Dia e Semana Estadual de Combate ao Feminicídio. A lei nº 5.202/2019, que instituiu o dia 1º de junho como marco.

A caminhada será no dia 1° de junho, às 8h, na Praça dos Estudantes, em Aquidauana.