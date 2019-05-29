Comunidade indígena de Aquidauana é atendida e estradas recebem manutenção

Está sendo finalizada a manutenção das estradas nas aldeias da região de Taunay. Na tarde de ontem (28), a Prefeitura de Aquidauana esteve na comunidade indígena para verificar o trabalho.

Segundo o cacique Célio Fialho, da aldeia Bananal, o serviço foi muito importante para a comunidade. Representando a Aldeia Ipegue, o cacique Ademir Dodó também manifestou agradecimentos.

O serviço atende parte das solicitações dos caciques e lideranças.

A Secretaria de Obras montou um acampamento com homens e maquinário na Aldeia Lagoinha, no pátio da Igreja Uniedas, com realização de serviços de patrolamento e cascalhamento das ruas, limpeza e manutenção nas aldeias da região do Distrito de Taunay.