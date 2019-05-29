Comunidade indígena de Aquidauana é atendida e estradas recebem manutenção

Infraestrutura
O serviço atende parte das solicitações dos caciques e lideranças.
Está sendo finalizada a manutenção das estradas nas aldeias da região de Taunay. Na tarde de ontem (28), a Prefeitura de Aquidauana esteve na comunidade indígena para verificar o trabalho.
Segundo o cacique Célio Fialho, da aldeia Bananal, o serviço foi muito importante para a comunidade. Representando a Aldeia Ipegue, o cacique Ademir Dodó também manifestou agradecimentos.
O serviço atende parte das solicitações dos caciques e lideranças.
A Secretaria de Obras montou um acampamento com homens e maquinário na Aldeia Lagoinha, no pátio da Igreja Uniedas, com realização de serviços de patrolamento e cascalhamento das ruas, limpeza e manutenção nas aldeias da região do Distrito de Taunay.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
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