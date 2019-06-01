Sábado com temperatura em queda e previsão de chuva para Aquidauana e região

Aquidauana
O final de semana chega com temperaturas mais baixas e previsão de chuva para Aquidauana e região. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o sábado será de tempo nublado com pancadas de chuva isolada. A mínima será de 18°C e a máxima de 25°C.
No entanto, para o domingo, a previsão é de dia encoberto e com sol entre nuvens. A tendência é de que se mantenha estável, sem chuva, pelo menos até na próxima terça-feira. Nestes dias, as temperaturas oscilam entre 17°C e 32°C, com umidade relativa do ar entre 67% e 79%.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
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