Sábado com temperatura em queda e previsão de chuva para Aquidauana e região

O final de semana chega com temperaturas mais baixas e previsão de chuva para Aquidauana e região. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o sábado será de tempo nublado com pancadas de chuva isolada. A mínima será de 18°C e a máxima de 25°C.

No entanto, para o domingo, a previsão é de dia encoberto e com sol entre nuvens. A tendência é de que se mantenha estável, sem chuva, pelo menos até na próxima terça-feira. Nestes dias, as temperaturas oscilam entre 17°C e 32°C, com umidade relativa do ar entre 67% e 79%.