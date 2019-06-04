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Aquidauana celebrará Dia Mundial do Meio Ambiente com atividades e evento na Lagoa Comprida

Renan Nucci

Publicado em 04/06/2019 às 10:33

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Em todo o país, essa semana acontecem ações voltadas à conscientização da população para preservar o meio ambiente e suas riquezas naturais. Em Aquidauana, a Prefeitura Municipal por meio da Secretaria de Produção e Meio Ambiente (SEPROMA) organizou duas ações públicas alusivas à Semana do Meio Ambiente.

A primeira atividade acontecerá nesta terça-feira, 04 de junho, das 13h às 15h, no Campus do IFMS e será uma “Roda de Conversas sobre Unidades de Conservação Municipais, sua situação atual e importância”. Esse evento é em parceria com o IFMS e envolverá também os alunos do instituto, promovendo um momento de reflexão acerca do tema da educação ambiental.

Na quarta-feira, dia 05 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente e da Ecologia, a programação em Aquidauana será em um dos locais preferidos da comunidade para curtir a natureza: o Parque Municipal da Lagoa Comprida. 

Amanhã (05), a partir das 08h até às 11 horas, na Lagoa Comprida, sob a coordenação da SEPROMA a programação para a população contará com: apresentação musical dos alunos do projeto Pelotão Esperança; apresentação dos biólogos da SEPROMA sobre a fauna e flora do parque da Lagoa Comprida; caminhada educativa na pista do parque com explicações sobre as árvores mais importantes; e atividade de investigação da natureza, com participação do público presente.

Para mais informações sobre as atividades alusivas à Semana do Meio Ambiente em Aquidauana, o telefone de contato é da SEPROMA: 3241-5874.

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