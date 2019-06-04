Com entrada franca, “Arraiá da Feira da Estação” tem show e comidas típicas nesta terça-feira

Aquidauana
Feira da Estação acontece quinzenalmente na Esplanada Ferroviária de Aquidauana
Junho chegou e com sabor de festas juninas. Aproveitando esse clima festivo, em Aquidauana, hoje (4), tem “Arraiá da Feira da Estação”, com apresentações culturais, show e baile com o Grupo “Nosso Balanço”, barracas com comidas e bebidas típicas e a entrada é franca.
Além disso, na Feira da Estação, que acontece quinzenalmente na Esplanada Ferroviária, no centro da cidade, o público pode comprar artesanatos, bolos, pães, compotas de doces e hortifrútis .
Na gastronomia, a Feira da Estação de Aquidauana reúne o que há de melhor em variedades culinárias, com pratos típicos pantaneiros, comida japonesa, comida baiana, porções variadas, sorvetes, açaí e guloseimas.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS