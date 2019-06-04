Com entrada franca, “Arraiá da Feira da Estação” tem show e comidas típicas nesta terça-feira

Junho chegou e com sabor de festas juninas. Aproveitando esse clima festivo, em Aquidauana, hoje (4), tem “Arraiá da Feira da Estação”, com apresentações culturais, show e baile com o Grupo “Nosso Balanço”, barracas com comidas e bebidas típicas e a entrada é franca.

Além disso, na Feira da Estação, que acontece quinzenalmente na Esplanada Ferroviária, no centro da cidade, o público pode comprar artesanatos, bolos, pães, compotas de doces e hortifrútis .

Na gastronomia, a Feira da Estação de Aquidauana reúne o que há de melhor em variedades culinárias, com pratos típicos pantaneiros, comida japonesa, comida baiana, porções variadas, sorvetes, açaí e guloseimas.