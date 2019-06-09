Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 13:20

Buscar

Últimas notícias
X

Clima

Domingo com previsão de névoa seca e sem chuvas na região de Aquidauana

Clima seco acende alerta para cuidados necessários durante essa época. Confira as dicas

Vanessa Ricarte

Publicado em 09/06/2019 às 07:05

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A previsão do tempo para este domingo (9) indica que o céu deve ficar encoberto por névoa seca de manhã à noite, conforme aponta o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia. Não há previsão de chuvas para hoje nem para os próximos dias no início da semana.

A temperatura mínima prevista para hoje é de 20 graus e a máxima de 31 graus. A umidade relativa do ar mínima será de 45% com máxima de 80%, entretanto, deve cair drasticamente amanhã, entre 23% e 40%. Crianças e idosos devem receber atenção redobrada, já que são os que mais sofrem com o tempo seco.

Leia Também

• Fim de semana será de tempo claro em Aquidauana e região, diz previsão do Inmet

• Dia amanhece com temperatura mais baixa e tempo deve ser claro nesta quinta em Aquidauana

• Tempo parcialmente nublado com máxima de 27°C em Aquidauana nesta quarta-feira

Veja a seguir alguns cuidados que se deve tomar durante o clima seco:

O clima seco e a baixa umidade podem ressecar as mucosas e o acúmulo de poluentes no ar também pode deixar o corpo mais vulnerável a problemas alérgicos e respiratórios, como irritações nos olhos, nariz, garganta e pele. Mas existem algumas medidas simples que ajudam a aliviar ou prevenir estes sintomas.

Cuidados com a pele no tempo seco

O tempo seco diminui a camada natural de proteção da pele, que fica ressecada e, em consequência, causa coceiras e descamação. Agumas doenças de pele também podem surgir ou se agravar com a baixa umidade, como a dermatite atópica, uma alergia crônica que pode formar crostas e soltar secreções, e a psoríase, doença inflamatória que geralmente forma lesões nos joelhos, cotovelos e no couro cabeludo. Veja como se proteger:

  • Tome banhos rápidos, sem bucha e com água morna;
  • Use sabonetes neutros e, após o banho, seque a pele suavemente;
  • Tenha sempre ao seu alcance hidratantes labiais e corporais;
  • Beba muita água.

Como melhorar a respiração com o tempo seco

Sensação de ardência na garganta, dificuldades para engolir, falta de ar e tosse são alguns dos desconfortos provocados pelo clima seco, que também deixa as pessoas mais propensas às infecções, como asma, sinusite e rinite. Para minimizar os problemas, especialistas costumam recomendar as seguintes medidas:

  • Beba bastante água – cerca de dois litros por dia;
  • Se exercite na hora certa - evite exercícios físicos entre 10h e 17h (quando o ar está menos úmido) e prefira ambientes com clima regulado, como academias;
  • Umedeça o ambiente – use umidificadores de ar ou coloque bacias de água em casa. Evite ar-condicionado, pois resseca o ambiente;
  • Lave o nariz – aplique soro fisiológico algumas vezes ao dia;
  • Deixe a casa sempre limpa e arejada – o acúmulo de poeira aumenta problemas alérgicos e respiratórios;
  • Evite aglomerações – locais fechados e com grande concentração de pessoas, como shoppings e supermercados, podem acentuar as dificuldades respiratórias.

Fonte: Pfizer

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Prejuízo

Mostruário com R$ 7 mil em joias desaparece de casa em Aquidauana

Saúde

Capacitação reforça cuidados com pacientes crônicos em Aquidauana

Solidariedade ao "Cri-Cri"

Lions Clube Aquidauana entrega R$ 21,3 mil para tratamento de Aparecido

Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Publicidade

Meteorologia

Quarta começa amena em Aquidauana, mas calor volta aos poucos

ÚLTIMAS

Bonito reúne equipes em capacitação sobre El Niño e saúde

Eventos climáticos

Bonito reúne equipes em capacitação sobre El Niño e saúde

Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação em Anastácio

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo