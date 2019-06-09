Domingo com previsão de névoa seca e sem chuvas na região de Aquidauana

Clima
Clima seco acende alerta para cuidados necessários durante essa época. Confira as dicas
A previsão do tempo para este domingo (9) indica que o céu deve ficar encoberto por névoa seca de manhã à noite, conforme aponta o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia. Não há previsão de chuvas para hoje nem para os próximos dias no início da semana.
A temperatura mínima prevista para hoje é de 20 graus e a máxima de 31 graus. A umidade relativa do ar mínima será de 45% com máxima de 80%, entretanto, deve cair drasticamente amanhã, entre 23% e 40%. Crianças e idosos devem receber atenção redobrada, já que são os que mais sofrem com o tempo seco.
Veja a seguir alguns cuidados que se deve tomar durante o clima seco:
O clima seco e a baixa umidade podem ressecar as mucosas e o acúmulo de poluentes no ar também pode deixar o corpo mais vulnerável a problemas alérgicos e respiratórios, como irritações nos olhos, nariz, garganta e pele. Mas existem algumas medidas simples que ajudam a aliviar ou prevenir estes sintomas.
Cuidados com a pele no tempo seco
O tempo seco diminui a camada natural de proteção da pele, que fica ressecada e, em consequência, causa coceiras e descamação. Agumas doenças de pele também podem surgir ou se agravar com a baixa umidade, como a dermatite atópica, uma alergia crônica que pode formar crostas e soltar secreções, e a psoríase, doença inflamatória que geralmente forma lesões nos joelhos, cotovelos e no couro cabeludo. Veja como se proteger:
Como melhorar a respiração com o tempo seco
Sensação de ardência na garganta, dificuldades para engolir, falta de ar e tosse são alguns dos desconfortos provocados pelo clima seco, que também deixa as pessoas mais propensas às infecções, como asma, sinusite e rinite. Para minimizar os problemas, especialistas costumam recomendar as seguintes medidas:
Fonte: Pfizer
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS