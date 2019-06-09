Domingo com previsão de névoa seca e sem chuvas na região de Aquidauana

O clima seco e a baixa umidade podem ressecar as mucosas e o acúmulo de poluentes no ar também pode deixar o corpo mais vulnerável a problemas alérgicos e respiratórios, como irritações nos olhos, nariz, garganta e pele. Mas existem algumas medidas simples que ajudam a aliviar ou prevenir estes sintomas.

Cuidados com a pele no tempo seco

O tempo seco diminui a camada natural de proteção da pele, que fica ressecada e, em consequência, causa coceiras e descamação. Agumas doenças de pele também podem surgir ou se agravar com a baixa umidade, como a dermatite atópica, uma alergia crônica que pode formar crostas e soltar secreções, e a psoríase, doença inflamatória que geralmente forma lesões nos joelhos, cotovelos e no couro cabeludo. Veja como se proteger:

Tome banhos rápidos, sem bucha e com água morna;

Use sabonetes neutros e, após o banho, seque a pele suavemente;

Tenha sempre ao seu alcance hidratantes labiais e corporais;

Beba muita água.

Como melhorar a respiração com o tempo seco

Sensação de ardência na garganta, dificuldades para engolir, falta de ar e tosse são alguns dos desconfortos provocados pelo clima seco, que também deixa as pessoas mais propensas às infecções, como asma, sinusite e rinite. Para minimizar os problemas, especialistas costumam recomendar as seguintes medidas:

Beba bastante água – cerca de dois litros por dia;

– cerca de dois litros por dia; Se exercite na hora certa - evite exercícios físicos entre 10h e 17h (quando o ar está menos úmido) e prefira ambientes com clima regulado, como academias;

- evite exercícios físicos entre 10h e 17h (quando o ar está menos úmido) e prefira ambientes com clima regulado, como academias; Umedeça o ambiente – use umidificadores de ar ou coloque bacias de água em casa. Evite ar-condicionado, pois resseca o ambiente;

– use umidificadores de ar ou coloque bacias de água em casa. Evite ar-condicionado, pois resseca o ambiente; Lave o nariz – aplique soro fisiológico algumas vezes ao dia;

– aplique soro fisiológico algumas vezes ao dia; Deixe a casa sempre limpa e arejada – o acúmulo de poeira aumenta problemas alérgicos e respiratórios;

– o acúmulo de poeira aumenta problemas alérgicos e respiratórios; Evite aglomerações – locais fechados e com grande concentração de pessoas, como shoppings e supermercados, podem acentuar as dificuldades respiratórias.

Fonte: Pfizer