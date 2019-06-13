Tempo seco e sem chuvas marca esta quinta-feira em Aquidauana e região

Clima
A umidade relativa do ar permanece muito baixa em decorrência da névoa seca ao longo do dia
Mais um dia sem previsão de chuvas na região de Aquidauana. Nesta quinta-feira (13), o tempo seco deve predominar, com céu claro e parcialmente nublado com névoa seca de manhã à noite. De acordo com o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) o tempo deve ficar ainda mais seco com a chegada do final de semana.
A temperatura mínima prevista para hoje é de 21 graus e a máxima de 34 graus. Umidade relativa do ar mínima de apenas 30% e máxima de 75%, índice que deve cair amanhã entre 24% e 46%.
Especialistas recomendam que a população se precaveja de doenças infecciosas e respiratórias nessa estação mais seca do ano. Aumentrs a hidratação com ingestão constante de líquidos, ter umidificadores de ar em casa, não utilizar o ar-condicionado e sempre aspirar o pó são algumas das dicas.
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