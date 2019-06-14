Menino de Aquidauana fã da PM viaja escoltado para fazer transplante de rim

O menino João Vitor, de 11 anos, viajou na noite de ontem (13) de Aquidauana para São Paulo, para fazer um transplante renal que espera há mais de dois anos. Apaixonado pela Polícia Militar, o garoto foi escoltado por policiais, juntamente com uma equipe do Conselho Tutelar, para garantir a segurança da viagem até o Aeroporto Internacional de Campo Grande.

Além disso, o objetivo era de que ele não perdesse o horário do voo, uma vez que o rim que aguardava para ser transplantado não poderia ficar muito tempo em espera, tendo em vista que perderia qualidade e comprometeria o sucesso do procedimento. A equipe de transportes da Secretaria Municipal de Saúde de Aquidauana é que foi responsável por levá-lo à Capital.

Conforme já noticiado, João Vitor nasceu com agenesia do rim direito e hidronefrose, quadro clínico que impedia que seus rins funcionassem corretamente, o que o obrigou desde cedo, a realizar diariamente sessões de diálise peritoneal (tratamento através do qual o processo ocorre dentro do corpo do paciente, com auxílio de um filtro natural como substituto da função renal).

Logo depois, foi diagnosticado como hipertenso. O garota era encaminhado quatro por semana para Campo Grande, para realização da hemodiálise. A expectativa é de que a cirurgia de transplante seja realizada ainda na manhã desta sexta-feira.

Fã da PM

Frente aos inúmeros desafios da vida, o que encanta no menininho é que esses problemas nunca o impediram de ter uma vida normal, fazer suas rotinas diárias e lutar pelos seus objetivos , entre eles, o de um dia vestir a farda da PM.

Na última semana, uma Agente Comunitária de Saúde do Bairro onde mora João Vitor, procurou o Tenente Jorge, do 7º Batalhão PM em Aquidauana, dizendo que o garoto tinha dois grandes sonhos: o primeiro, é realizar o transplante de seu rim e o segundo, fazer uma festa de aniversário com o tema Polícia Militar.

Ao saber da emocionante história, Jorge e alguns integrantes das equipes operacionais do 7º BPM resolveram fazer uma surpresa na casa do garotinho, no dia de sua festa de aniversário (08). Com as sirenes e dispositivos luminosos ligados, as viaturas se aproximaram do local, atraindo a atenção do João Vitor e de seus convidados.

Não sabendo como esconder a alegria, ele correu para abraçar os policiais e dizer o quanto os admira e como é seu sonho de um dia se tornar policial militar, para ajudar as pessoas.

João Vitor ainda ganhou um presente muitíssimo especial, uma réplica da farda da PMMS e um braçal da Força Tática de Aquidauana. Daí por diante foi só alegria, sessões de fotos e muita diversão por ter um de seus sonhos realizados.