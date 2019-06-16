Mulher esfaqueia amásio após companheiro deixar a casa para ir ao vizinho

Na noite de sexta para sábado (14) confusão entre casal culminou com a prisão em flagrante de uma mulher de 38 anos e seu companheiro, um homem de 46, no Distrito de Cipolândia. A Polícia Militar foi acionada após a mulher comunicar que havia sido vítima de violência doméstica.

Conforme o boletim de ocorrência, após a chegada dos policiais, eles constataram que a mulher estava com um corte na cabeça. Ela relatou que o casal bebeu a noite toda com dois amigos e na manhã de ontem (15) o amásio bateu em sua cabeça com um cabo de vassoura.