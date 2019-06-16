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Distrito de Cipolândia

Mulher esfaqueia amásio após companheiro deixar a casa para ir ao vizinho

Homem também a agrediu com cabo de vassoura; ambos foram presos em flagrante

Vanessa Ricarte

Publicado em 16/06/2019 às 08:06

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Na noite de sexta para sábado (14) confusão entre casal culminou com a prisão em flagrante de uma mulher de 38 anos e seu companheiro, um homem de 46, no Distrito de Cipolândia. A Polícia Militar foi acionada após a mulher comunicar que havia sido vítima de violência doméstica.

Conforme o boletim de ocorrência, após a chegada dos policiais, eles constataram que a mulher estava com um corte na cabeça. Ela relatou que o casal bebeu a noite toda com dois amigos e na manhã de ontem (15) o amásio bateu em sua cabeça com um cabo de vassoura.

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O homem confirmou a versão da companheira, mas disse que em determinado momento, deixou a mulher com os dois amigos tomando cerveja e foi se recolher, dizendo que iria na casa do vizinho.

A mulher teria ido atrás do companheiro e o esfaqueou no braço. No calor da confusão, ambos teriam se agredido mutuamente. Os dois foram presos em flagrante e encaminhados à DP de Aquidauana para as medidas cabíveis. O caso foi registrado como lesão corporal mútua.

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