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Artes

Das telas a estátuas, aquidauanense impressiona com a diversificação da sua arte

Kamila Alcântara

Publicado em 12/01/2021 às 17:00

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O aquidauanense Júlio Mendonça abriu a sua casa e mostrou para O Pantaneiro as diferentes formas que consegue expressar o seu dom para arte. Apaixonado por desenho desde criança, todo tempo livre que tem ele usa para pintar.



Júlio conta que sempre se destacou nas aulas de artes, na época da escola, pois tinha muita facilidade com os traços a mão livre. Na época, lápis e borracha eram as principais matérias primas.

“Desde cedo eu percebi que a arte não ia dar dinheiro, mas eu pinto e desenho porque sinto necessidade, é algo que eu gosto de fazer em todo meu tempo livre. Faço para a minha casa mesmo, as vezes posto nas redes sociais e as pessoas se interessam”, comenta o, hoje, agente administrativo.



Seu dom não ficou só nas telas e papeis, migrando para muros de espaços públicos, azulejos pintados com os dedos e até restauração de santos para igrejas católicas. Essas restaurações não ficaram apenas aqui na nossa região, seu talento alcançou paróquias de outros municípios. 



“A santa de Piraputanga eu restaurei umas duas vezes. Agora estou trabalhando na restauração para uma igreja e Miranda e outra de Ponta Porã”, destaca. Conheça os talentos de Júlio Mendonça em suas redes sociais e você também pode adquirir umas das suas lindas peças. 


 

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