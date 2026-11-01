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CAMPANHA DE SUCESSO

Outubrofest do Portal Atacado sorteia scooter e 10 cafeteiras

Primeiro sorteio foi realizado no sábado (31), contemplando clientes de Aquidauana, Anastácio e Miranda. Promoção segue nos meses de novembro e dezembro, com novas oportunidades para os consumidores.

Redação O Pantaneiro

Publicado em 01/11/2026 às 14:35

Atualizado em 05/11/2026 às 15:04

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OutubroFest

O Portal Atacado realizou neste sábado, 31 de outubro, o primeiro sorteio da campanha Outubrofest, que premiou 11 consumidores com uma scooter e dez cafeteiras. A ação contemplou participantes das unidades de Aquidauana, Anastácio e Miranda, em Mato Grosso do Sul, e teve transmissão ao vivo pelo Grupo O Pantaneiro de Comunicação.

A grande premiação do dia foi uma scooter, sorteada para Edmar Patrício A. Coelho, morador do bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana. Além do veículo, dez clientes foram contemplados com cafeteiras, distribuídas entre as três unidades participantes.

Confira a lista completa dos ganhadores

GANHADOR DA SCOOTER

Edmar Patrício A. Coelho - Morador do bairro Nova Aquidauana

Cafeteiras — Portal Atacado de Anastácio

1. Maria de Fátima Jesus Santos — telefone final 3612
2. Naiely Silva Oliveira — telefone final 6314
3. Fagne Espírito Santo — telefone final 9459
4. Márcia Cristina Barbosa — telefone final 6215

Cafeteiras — Portal Atacado de Miranda

1. Robson Terena — telefone final 9988
2. Marinalda Antônio Barbosa — telefone final 7697

Cafeteiras — Portal Atacado de Aquidauana

1. Jorge Aparecido da Silva — telefone final 1815
2. Cristiane Aparecida de Arruda — telefone final 2593
3. Bianca dos Santos — telefone final 7952
4. Eduardo Torres de Sousa — telefone final 9999

Ganhadores devem apresentar documentos
Todos os consumidores contemplados deverão apresentar documento oficial de identificação, como RG ou CPF, para a conferência dos dados e os procedimentos de entrega dos prêmios.

Os ganhadores devem procurar a organização do Portal Atacado para receber orientações sobre a retirada.

Outubrofest continua em novembro e dezembro
Quem não foi contemplado neste primeiro sorteio ainda poderá acompanhar a continuidade da campanha Outubrofest, que segue durante os meses de novembro e dezembro nas unidades do Portal Atacado.

A iniciativa busca movimentar o comércio regional e oferecer novas oportunidades aos consumidores. As condições para participação e as datas dos próximos sorteios devem ser consultadas diretamente com a organização da campanha.

Além do Outubrofest, o Portal Atacado promove o DIA P, realizado no último sábado de cada mês, com ofertas especiais para quem deseja economizar nas compras.

Com lojas em Aquidauana, Anastácio e Miranda, o Portal Atacado mantém suas ações promocionais voltadas aos consumidores da região.

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