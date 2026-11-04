Calor nesta quarta pode elevar sensação térmica a 42°C em Aquidauana

Meteorologia
Não há previsão de chuva; rajadas de vento podem chegar a 44 quilômetros por hora
Aquidauana terá quarta-feira com predomínio de sol e calor intenso / O Pantaneiro
Aquidauana terá uma quarta-feira (04) de sol entre algumas nuvens, sem previsão de chuva. De acordo com o Climatempo, as temperaturas variam entre 26°C e 36°C, mas a sensação térmica pode alcançar 42°C nos períodos mais quentes do dia.
A umidade relativa do ar deve oscilar entre 47% e 82%. Os ventos sopram de norte-noroeste a 10 quilômetros por hora, em média, mas com rajadas que podem atingir 44 quilômetros por hora.
O sol nasceu às 05h e deve se pôr às 17h53. A lua está na fase minguante.
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