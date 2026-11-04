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Van colide com anta durante madrugada na BR-262, em Anastácio

Ocupantes do veículo não ficaram feridos; anta acabou morrendo no local do acidente, nas proximidades do Pesqueiro 110

Redação O Pantaneiro

Publicado em 04/11/2026 às 08:19

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Anta não resistiu e morreu no local do acidente / Reprodução de vídeo/Você Repórter/O Pantaneiro

Uma van que seguia com destino a Campo Grande colidiu com uma anta durante a madrugada desta quarta-feira (04), na BR-262, nas proximidades do Pesqueiro 110, em Anastácio.

O acidente provocou danos materiais no veículo, que, segundo informações preliminares, seria da Secretaria Municipal de Saúde de Aquidauana. Não houve registro de vítimas na van. A anta acabou morrendo no local. As circunstâncias da colisão não foram detalhadas.

Veículo após o acidente (Foto: Reprodução de vídeo)

O trecho fica em uma região de vegetação do Pantanal sul-mato-grossense, onde animais silvestres podem atravessar a rodovia. A presença de espécies de grande porte, como antas, representa risco para quem trafega pela BR-262, especialmente durante a noite e nas primeiras horas da manhã.

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