Van colide com anta durante madrugada na BR-262, em Anastácio

SUSTO
Ocupantes do veículo não ficaram feridos; anta acabou morrendo no local do acidente, nas proximidades do Pesqueiro 110
Anta não resistiu e morreu no local do acidente / Reprodução de vídeo/Você Repórter/O Pantaneiro
Uma van que seguia com destino a Campo Grande colidiu com uma anta durante a madrugada desta quarta-feira (04), na BR-262, nas proximidades do Pesqueiro 110, em Anastácio.
O acidente provocou danos materiais no veículo, que, segundo informações preliminares, seria da Secretaria Municipal de Saúde de Aquidauana. Não houve registro de vítimas na van. A anta acabou morrendo no local. As circunstâncias da colisão não foram detalhadas.
O trecho fica em uma região de vegetação do Pantanal sul-mato-grossense, onde animais silvestres podem atravessar a rodovia. A presença de espécies de grande porte, como antas, representa risco para quem trafega pela BR-262, especialmente durante a noite e nas primeiras horas da manhã.
Informe Publicitário
EDUCAÇÃO
Provas serão aplicadas em dois domingos de novembro; mudanças na redação estão previstas apenas para 2028
INTERNACIONAL
Partido conquistou maioria na Câmara e no Senado; resultado muda a relação entre Legislativo e governo Trump
TAUNAY
Ocorrência mobilizou equipe da PM de Aquidauana; versões sobre o início da discussão são divergentes
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS