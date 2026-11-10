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OBGEO 2026

Alunos da Dóris conquistam nove medalhas em competição científica

Estudantes da escola estadual conquistaram duas medalhas de ouro, quatro de prata e três de bronze; projetos utilizaram mapas digitais e inteligência artificial para propor soluções a desafios de Aquidauana

Redação O Pantaneiro

Publicado em 10/11/2026 às 15:32

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Conquista foi construída por uma equipe formada por estudantes dos 8º e 9º anos / Divulgação

Nove estudantes da Escola Estadual Professora Dóris Mendes Trindade, de Aquidauana, transformaram conhecimento, curiosidade e dedicação em um resultado para comemorar - todos conquistaram medalhas na II Olimpíada Brasileira de Geoinformação (OBGeo 2026). Foram duas premiações de ouro, quatro de prata e três de bronze, em uma competição nacional que aproximou os alunos da ciência e da tecnologia a partir de problemas reais do município.

O resultado teve um destaque especial. Nicolas Vilhalva do Nascimento Silveira, do 8º ano A, alcançou a pontuação máxima de 100 pontos e conquistou o ouro. Isabella Alonso Nazo dos Reis, do 9º ano A, também ficou com a medalha dourada, somando 91 pontos.

A conquista foi construída por uma equipe formada por estudantes dos 8º e 9º anos, sob orientação da professora doutora Lidiane Perbelin Rodrigues. Além dos dois ouros, a escola obteve quatro medalhas de prata e três de bronze. Outro dado que merece atenção é o protagonismo feminino, pois cinco das nove medalhas foram conquistadas por meninas.

Confira os estudantes medalhistas:

Ouro
- Nicolas Vilhalva do Nascimento Silveira – 8º ano A (100 pontos)
- Isabella Alonso Nazo dos Reis – 9º ano A (91 pontos)

Prata
- Evellyn Ramos de Melo – 9º ano C (84 pontos)
- Mirian Lourdes Romeiro Santos – 9º ano C (82 pontos)
- Thayani Dantas Coelho – 9º ano B (82 pontos)
- Aphaell Aguero Bakarge Valensuela – 9º ano B (80 pontos)

Bronze
- Matheus Melo Miranda – 9º ano C (78 pontos)
- Pietro Meireles Menezes – 9º ano C (75 pontos)
- Maria Eduarda Pereira Rocha – 9º ano A (71 pontos)

Ciência voltada à realidade de Aquidauana

Mais do que responder a questões de uma competição, os estudantes tiveram a oportunidade de olhar para a própria cidade com ferramentas da ciência. Durante a olimpíada, desenvolveram projetos relacionados a desafios locais, utilizando recursos gratuitos de geotecnologia, mapas digitais e inteligência artificial.

Os trabalhos abordaram temas como meio ambiente, saneamento, mobilidade urbana, gestão de resíduos e planejamento territorial. Na prática, os alunos aplicaram conhecimentos para analisar situações do cotidiano e pensar em possibilidades de melhoria para a comunidade.

A experiência também estimulou habilidades importantes, como investigação, criatividade, pensamento crítico e uso da tecnologia para buscar soluções. É um aprendizado que ultrapassa a sala de aula e mostra como a educação pode ajudar os jovens a compreender e transformar a realidade ao redor.

A participação foi acompanhada pela professora Lidiane Perbelin Rodrigues, responsável pela orientação dos estudantes durante as etapas da competição. A escola já havia se destacado na primeira edição da OBGeo, e o novo resultado demonstra a continuidade do trabalho de incentivo à iniciação científica.

Alunos da Escola Dóris conquistam nove medalhas em competição científica2

De acordo com a direção da Dóris, as nove medalhas representam uma conquista coletiva - tanto dos estudantes que se dedicaram aos projetos quanto da professora que os orientou, da equipe escolar e das famílias que acompanharam essa trajetória. Para Aquidauana, também fica o orgulho de ver jovens da rede pública estadual alcançando reconhecimento nacional e mostrando que boas ideias podem nascer dentro da escola e contribuir com o lugar onde vivem.

 

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